Про це повідомив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс у мережі Х (колишній твітер). За його словами, видання отримало у розпорядження лише сценарій.
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При цьому Сартс уточнив, що навчальний сценарій завжди є вигаданою ситуацією і спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області.
"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони", – прокоментував Сартс.
Реакція Бундесверу
Згодом висловились щодо матеріалу і в Міністерстві оборони Німеччини. Там наголосили, що відомство опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, серед яких власне і загроза з боку Росії.
"У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ", – заявив речник відомства Мітко Мюллер під час брифінгу.
За словами Мюллера, результати аналізу безпекової ситуації призводять до того, що є потреба у подібних планах та підготовки навчань, а також у рішенні розмістити постійний військовий контингент Бундесверу в Литві.
Речник зауважив, що військове керівництво Німеччини цілком серйозно сприймає загрозу і проводить навчання для підвищення боєготовності Бундесверу.
Водночас Мюллер наголосив, що політикою країни, зокрема в межах НАТО, залишається стримування.
Що відомо про статтю Bild
- Видання повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу, у якому крок за кроком описано розвиток війни між Росією і НАТО.
- У ньому дії Росії та Заходу прописано на кожний місяць аж до літа 2025 року, коли начебто і має бути "неминучий початок війни".
- Цікаво, що в Росії уже теж встигли відреагувати на статтю. Зокрема, речниця російського мзс Марія Захарова порівняла публікацію з "минулорічним гороскопом".