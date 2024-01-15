Bloomberg зазначає, що Київ сподівався, що зустріч допоможе узгодити підтримку мирного плану серед країн Глобального Півдня, багато з яких не бажали підтримувати Київ від початку вторгнення Росії.
До теми Зустріч щодо формули миру України у Давосі: Мішель підбив перші підсумки
"Учасники зустрічі уточнили питання для обговорення на певному етапі, але ні Україна, ні Росія, яка не була запрошеною, не готові йти на територіальні поступки", – цитує видання міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса.
Чи відбудеться саміт на рівні глав держав
Зазначають також, що зустріч на рівні лідерів, яку хоче провести Україна, наразі не планують проводити.
Кассіс повідомив, що зустріч, яка відбулась у неділю, імовірно, була останньою в нинішньому форматі. Відтак, подальші кроки залишаються незрозумілими.
Деякі країни вважають, що зустріч на рівні лідерів, яку хоче організувати Україна, буде передчасною, тоді як інші хочуть залучити Росію до процесу.
Саміт в Давосі: головне
- У швейцарському Давосі в неділю, 14 січня, пройшла четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української "формули миру".
- Своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 – Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії.
- Українська сторона представила результати робочих груп з низки пунктів мирного плану: пункт 6 про виведення російських військ і припинення бойових дій, пункт 7 про правосуддя, пункт 8 про захист навколишнього середовища, пункт 9 щодо запобігання ескалації, і пункт 10 про підтвердження закінчення війни.