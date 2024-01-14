Про це 24 Каналу розповіли у форматі оффрек. Водночас на цій зустрічі лунали заклики також і запросити Росію до обговорення формули миру.

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Мішель висловився щодо зустрічі стосовно формули миру

Голова Європейської ради підкреслив, що приблизно 83 делегації взяли участь, в основному особисто, в обговоренні формули миру України у Давосі у Швейцарії. Зокрема, це включаючи 18 партнерів з Азії та 12 з Африки.

Серед учасників Глобального Півдня були представники з Бразилії та Південної Африки, які були особливо активними в обговореннях.

Українська сторона представила результати робочих груп з низки пунктів мирного плану: пункт 6 про виведення російських військ і припинення бойових дій, пункт 7 про правосуддя, пункт 8 про захист навколишнього середовища, пункт 9 щодо запобігання ескалації, і пункт 10 про підтвердження закінчення війни. Також обговорювалися продовольча безпека та гуманітарні питання, зокрема викрадення українських дітей,

– сказав Мішель.

Він зазначив, що українські представники концептуалізували захід та роботу груп як спробу підготувати майбутній мирний саміт, який вони хотіли б провести найближчим часом.

"Західні партнери висловили однозначну підтримку Україні та її мирних планів із закликом до Глобального Півдня чітко пояснити Росії важливість дотримання статуту ООН та його основних принципів в інтересах глобальної безпеки", – наголосив голова Європейської ради.

Водночас він зауважив, що хоча південні партнери загалом висловили співчуття долі українців та їхнім стражданням, деякі усе ж підкреслили необхідність залучення до занепокоєння Росії. Тоді Україна навела приклади минулого діалогу і міжнародних угод з Росією, які країна-агресорка порушила..

Він також розповів, що Україна запропонувала найближчим часом провести мирний саміт на рівні лідерів, спираючись на підготовчу роботу за останній рік.

ЄС підтвердив свою підтримку принципів мирного плану Зеленського з десяти пунктів і свою прихильність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, з упевненістю, що наступна Європейська рада прийме необхідне рішення щодо пакета економічної підтримки в розмірі 50 мільярдів євро,

– відзначив Мішель.

Він також підкреслив, що лінії солідарності ЄС наразі дозволили передати близько 60 мільйонів тонн зерна, а нещодавній морський коридор після того, як Україна відновила контроль над своїми територіальними водами, дозволив експортувати 9 мільйонів тонн харчових продуктів.

Наостанок Мішель зауважив, що Україна та Швейцарія, як співголови зустрічі, заявили, що опублікують заяви своїх голів наприкінці зустрічі.

Зверніть увагу! Журналісти Bloomberg розповіли, що "Велика сімка" разом із невеликою групою країн глобального Півдня провела таємну зустріч з Україною у грудні 2023 року у саудівській столиці Ер-Ріяді. Там також обговорювали формулу миру нашої держави.