Об этом 24 Каналу рассказали в формате оффрек. В то же время на этой встрече звучали призывы также пригласить Россию к обсуждению формулы мира.

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Мишель высказался о встрече по формуле мира

Глава Европейского совета подчеркнул, что около 83 делегации приняли участие, в основном лично, в обсуждении формулы мира Украины в Давосе в Швейцарии. В частности, это включая 18 партнеров из Азии и 12 из Африки.

Среди участников Глобального Юга были представители из Бразилии и Южной Африки, особенно активные в обсуждениях.

Украинская сторона представила результаты рабочих групп по ряду пунктов мирного плана: пункт 6 – о выводе российских войск и прекращении боевых действий, пункт 7 – о правосудии, пункт 8 – о защите окружающей среды, пункт 9 по предотвращению эскалации и пункт 10 – о подтверждении окончания войны. Также обсуждались продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы, в том числе похищение украинских детей,

– сказал Мишель.

Он отметил, что украинские представители концептуализировали мероприятие и работу групп как попытку подготовить предстоящий мирный саммит, который они хотели бы провести в ближайшее время.

"Западные партнеры выразили однозначную поддержку Украине и ее мирным планам с призывом к Глобальному Югу четко объяснить России важность соблюдения устава ООН и его основных принципов в интересах глобальной безопасности", – подчеркнул глава Европейского совета.

В то же время он отметил, что хотя южные партнеры в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые все же подчеркнули необходимость привлечения России. Тогда Украина привела примеры прошлого диалога и международных соглашений с Россией, которые страна-агрессор нарушила.

Он также рассказал, что Украина предложила в ближайшее время провести мирный саммит на уровне лидеров, делая упор на подготовительную работу за последний год.

ЕС подтвердил свою поддержку принципов мирного плана Зеленского из десяти пунктов и свою приверженность продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, с уверенностью, что следующий Европейский совет примет необходимое решение о пакете экономической поддержки в размере 50 миллиардов евро,

– отметил Мишель.

Он также подчеркнул, что линии солидарности ЕС позволили передать около 60 миллионов тонн зерна, а недавний морской коридор после того, как Украина возобновила контроль над своими территориальными водами, позволил экспортировать 9 миллионов тонн продуктов.

Напоследок Мишель отметил, что Украина и Швейцария как сопредседатели встречи заявили, что опубликуют заявления своих глав в конце встречи.

Обратите внимание! Журналисты Bloomberg рассказали, что "Большая семерка" вместе с небольшой группой стран глобального Юга провела тайную встречу с Украиной в декабре 2023 года в саудовской столице Эр-Рияде. Там тоже обсуждали формулу мира нашего государства.