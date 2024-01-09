Журналисты Bloomberg отметили, что эта встреча была необходима, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для проведения мирных переговоров с Россией. Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно при согласовании на условия переговоров нашего государства.

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Тайная встреча состоялась в Саудовской Аравии

Авторы материала отметили, что в Саудовской Аравии 16 декабря состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности. Это тайное собрание проходит после серии более крупных и публичных встреч, направленных на то, чтобы взорвать образ Москвы в отношении Украины и ее союзников как "нежелающих вести переговоры о прекращении войны".

Сохраняя секретность, участники могли свободнее и откровеннее обсуждать украинскую формулу мира и планы продвижения мирного процесса, а также потенциальные принципы будущего взаимодействия с Россией.

Журналисты подчеркнули, что совместные усилия стран-союзников потерпели неудачу в последние месяцы. И в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе важная помощь на сумму более 100 миллиардов долларов США попала на процесс утверждения в Вашингтоне и Брюсселе. Кроме того, прошлогоднее контрнаступление Украины, по мнению авторов, не смогло дать значительного прорыва на поле боя.

Собрание принесло маленький прогресс

На последней встрече в Эр-Рияде не было доложено о существенном прогрессе, сообщили анонимные источники Bloomberg, осведомленные о процессе. Они подчеркнули, что Украина и ее союзники из G7 остались непоколебимыми в своем отказе вступать в прямое общение с Россией, несмотря на упорные призывы со стороны стран Глобального Юга.

Действия союзников встретили осуждение Москвы, выразившее недовольство неприглашением на встречу.

В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции присутствовали на декабрьской встрече в Эр-Рияде, известные страны глобального юга, такие как Китай, Бразилия и ОАЭ, решили не посылать своих представителей, предварительно посетив важные сессии.

Источники подчеркнули, что многие страны-участницы рассматривают Пекин как решающий фактор влияния на Москву, подчеркивая прочные связи между двумя странами. Бразилия, нынешний глава G20, высказала свою позицию в письменном заявлении.

Журналисты также рассказали, что Киев вместе со своими союзниками из G7 подтвердил важность поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины в стремлении к справедливому и продолжительному миру. Кроме того, отмечалось, что цели российского лидера Владимира Путина остаются неизменными, без признаков искренних намерений участвовать в переговорах или выполнять ранее достигнутые договоренности.

В скором времени должна состояться новая встреча

Авторы материала подчеркнули, что Украина и ее союзники организуют ближайшую встречу в Швейцарии, чтобы собрать более широкую группу стран, на которую будут приглашены более 100 стран. Эта встреча запланирована в канун Всемирного экономического форума в Давосе. В прошлом году подобные сессии были проведены в Копенгагене, Джидде и Мальте.

Журналисты сказали, что Киев планирует принять саммит лидеров в начале этого года, используя его в качестве платформы для разработки плана, основанного на взаимосогласованном наборе принципов. Этот план станет основой для любых предстоящих дискуссий с Москвой.

По этому плану ключевым элементом для достижения мира в Украине является вывод российских войск с территории Украины. Кроме того, план также содержит положения о возвращении депортированных детей и военнопленных, а также обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

В заключение журналисты сказали, что во время дискуссии в Эр-Рияде все участники признали право Украины на самооборону. Они также достигли консенсуса относительно важности соблюдения основополагающих принципов ООН, в частности, уважения территориальной целостности государств и международного права.