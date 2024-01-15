Німеччина готується до атаки російських сил на східному фронті НАТО. Ескалація між Росією та Альянсом розпочатись вже у лютому 2024 року, мовиться у секретному документі, який потрапив до видання.

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"Оборона 2025"

Міноборони Німеччини у секретному документі викладає сценарій того, як НАТО та Росія можуть дійти до конфлікту. За сценарієм Німеччини, ескалація неминуче переростає у збройний конфлікт влітку 202 року.

Видання не розкриває деталей, пов'язаних із військами НАТО з метою збереження безпеки.

Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Згідно з ним, Росія має запустити чергову хвилю мобілізації та призвати в армію ще 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні та до червня відкидає українську армію.

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Атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни. Під загрозою країни Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Вже в жовтні 2024 року може виникнути загострення, якщо Росія перекине війська і ракети середньої дальності в Калінінград. З грудня 2024 року в районі "Сувалкського коридору" відбувається штучно викликаний "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

Саме тоді США протягом кількох тижнів будуть без лідера через вибори. Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО має ухвалити рішення про заходи стримування. У "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після цього дня. Невідомо, чи вдасться НАТО стримати Росію.

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