Російські воєнкори, нагороджені Кремлем, все частіше згадують про Арктику, на тлі того, що Данія говорить про регіон як про зону низької напруги. Водночас генерал Герасимов стверджує, що російська військова присутність в Арктиці має на меті економічний розвиток, а не демонстрацію сили.

Дивіться також Секрет 2000-річного мерця․ Чому росіяни та українці скандалять через сарматів у Британії

Арктика: новий фронт протистояння?

Як пишуть в Інституті вивчення війни, російські офіційні особи та пропагандисти посилюють риторику, звинувачуючи Захід у підготовці до конфлікту в Арктиці. Путін називає Захід "ворогом", а реформування Ленінградського військового округу вказує, що Москва готується "протистояти загрозам" з боку НАТО.

У Кремлі дедалі частіше звинувачують Захід в підготовці арктичних країн до конфронтації проти Росії. Там стверджують, що Росія була змушена відповісти реформуванням Ленінградського військового округу для протидії загрозам з боку Фінляндії,

– зазначають в ISW.

Нещодавні заяви Кремля про цей холодний регіон можуть бути частиною більш глобальної стратегії Росії. Щонайголовніше, це створює інформаційний фон, який міг би виправдати в очах Москви агресивні дії в Арктиці проти Заходу.

Попри теперішню відсутність безпосередніх ознак конфлікту в цій зоні, історія повномасштабного вторгнення в Україні засвідчує, що інформаційні кампанії можуть передувати військовим діям. Ситуація в Арктиці вимагає пильної уваги міжнародної спільноти.

Контекст