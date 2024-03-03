Таким чином кількість втрат окупантів стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення в Україну. У британській розвідці наголосили, що це свідчить про наміри Росії щодо майбутнього продовження війни проти нашої держави.

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Які були середньодобові втрати Росії у війні в лютому

У британському відомстві наголосили, що у лютому 2024 року російська армія в середньому втрачала 983 особи на добу.

У звіті сказано, що зростання середньодобового показника втрат загарбників майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

Хоча це і дорого вартує з погляду людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту,

– зазначили у розвідці Британії.

Зрештою у відомстві стверджують, що на сьогодні Росія, ймовірно, втратила в Україні понад 355 тисяч військовослужбовців. Це число стосується як "двохсотих" окупантів, так і "трьохсотих".

Росія має шалені втрати на фронті