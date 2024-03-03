Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця". Ілля Євлаш сказав, де саме ворог намагається розвивати наступ, передає 24 Канал.

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"Вибрана наступна точка"

Окупаційне військо упродовж останнього тижня змінило фокус атак на Лимансько-Куп'янському напрямку. Бійцям Путіна не вдалося прорвати нашу оборону біля Синьківки, тож тепер вони пробують це робити південніше.

Ворог не має (біля Синьківки – 24 Канал) успіхів уже досить довгий час. Таке ми бачили й раніше поблизу Новоєгорівки, наприклад. Цей населений пункт був на слуху на початку осені 2023 року. Зрозумівши, що вони не можуть розвинути наступ, намагаються перекинути сили. Вибрана наступна точка – протягом останнього тижня вони атакують в районі Тернів і Ямполівки,

– розповів Євлаш.

Речник додав, що окупанти перекидають до Тернів резерви. Агресор активізував авіаційні удари з використанням гелікоптерів Ка-52.

Де розташоване село Терни: дивіться на карті

Тим часом біля Синьківки росіяни почали окопуватися та перегруповуватися. На Бахмутському напрямку основні зусилля ворога прикуті до Часового Яру.

Зверніть увагу! Вранці 3 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.