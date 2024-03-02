Про це 24 Каналу сказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш. Він розповів, яку кількість сил та засобів зосередили росіяни на Бахмутському напрямку та яку тактику застосовують.

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Тактика росіян

У районі Бахмута противник активно застосовує артилерію, авіацію, зокрема штурмовики Су-34 та СУ-35, які скидають КАБи, а також армійську авіацію.

Тактика росіян: спочатку завдають авіаційні удари, потім артилерійські, після цього під прикриттям дронів переходять в атаку малі штурмові групи від 10 до 20 осіб, а за ними вже рухається група закріплення,

– зауважив Євлаш.

Ворог продовжує акцентувати своє зусилля в населеному пункті Іванівське. Також російські загарбники атакують поблизу Богданівки.

Нині там точаться бої в межах міста,

– додав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За його словами, окупанти намагаються з усіх боків обходити українську оборону, зокрема з цих населених пунктів, а також просуватися в лоб штурмовими підрозділами.

Всі підрозділи росіян у режимі активних штурмів

Наразі на Бахмутському напрямку проти наших підрозділів стоять різні полки та підрозділи парашутно-десантних військ Росії, бойовий армійський резерв та мотострілецькі полки посилені артилерійськими підрозділами.

У районі Бахмута росіяни зосередили 60 тисяч особового складу, 185 танків, майже 1500 бойових броньованих машин різних типів, близько 1000 артилерійських систем різних калібрів та майже півтори сотні РСЗВ.

Таку потужну кількість техніки та озброєння противник досить довгий час уже утримується на цьому напрямку. Однак зараз ворог перевів всі свої підрозділи в режим активних штурмів,

– зазначив Євлаш.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

За минулу добу росіяни двічі використовували свої штурмовики та ще 41 удар по українських позиціях завдали дронами. Ворог 682 рази обстріляв позиції ЗСУ. Переважно окупаційна армія здійснювала мінометні обстріли, а також застосовувала танки, бойові машини піхоти, артилерію, реактивні системи залпового вогню.

На Бахмутському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Наші військові відправили на "концерт Кобзона" 133 окупанта та знищили 135 одиниць озброєння та військової техніки. Велика частина з них – безпілотні літальні апарати, зокрема дрони-камікадзе,

– мовив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Євлаш відзначив, ефективну роботу наших підрозділів радіолокаційної боротьби та протиповітряної оборони.

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