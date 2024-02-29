Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону, що росіяни продовжують сунути, пише 24 Канал.
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Яка ситуація на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку проводяться всі необхідні інженерні фортифікаційні заходи, аби утримати противника. Однак ворог продовжує сунути й у районі населеного пункту Іванівське, і в районі Богданівки, там уже йдуть бої в межах міста. Ворог продовжує підтягувати свої потужні резерви,
– розповів Ілля Євлаш.
За його словами, окупанти постійно:
- атакують дронами-камікадзе, зокрема "Ланцетами",
- коригують свою артилерію за допомогою БпЛА типу Zala і "Орлан",
- активно застосовують FPV-дрони.
За словами речника, Росія інтенсивно використовує штурмові групи – "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки та бригади, які продовжують штурмувати позиції наших захисників на фронті.
За минулу бойову добу російська армія здійснила майже 700 обстрілів позицій ЗСУ на Бахмутському напрямку та чотири рази застосувала авіацію. Переважно на цьому напрямку фронту працювали Су-25 і не звичними нам КАБами, а цього разу окупанти застосовували НАРи – некеровані авіаційні ракети та завдали 56 ударів дронами-камікадзе,
– розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Він уточнив, що відбулось 8 бойових зіткнень, в ході яких противник втратив 131 окупанта та ще 79 одиниць озброєння та військової техніки.
Сирський розповів про ситуацію на фронті
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів 28 лютого, що ситуація на полі бою досі залишається складною. Зокрема, на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
- Генерал-полковник заявив, що Росія продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Жорсткі бої наразі тривають в районах Вербового та Роботиного, над якими ворог намагається повернути контроль.
- Сирський пояснив, що на Авдіївському напрямку він виявив в окремих командирів певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.
- Однак Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що вжив всіх заходів для виправлення ситуації на місці. Зокрема, ЗСУ виділили додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.