Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону, що росіяни продовжують сунути, пише 24 Канал.

Дивіться також Серйозна проблема, – Буданов прокоментував витік інформації про контрнаступ

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку проводяться всі необхідні інженерні фортифікаційні заходи, аби утримати противника. Однак ворог продовжує сунути й у районі населеного пункту Іванівське, і в районі Богданівки, там уже йдуть бої в межах міста. Ворог продовжує підтягувати свої потужні резерви,

– розповів Ілля Євлаш.

За його словами, окупанти постійно:

атакують дронами-камікадзе, зокрема "Ланцетами",

коригують свою артилерію за допомогою БпЛА типу Zala і "Орлан",

активно застосовують FPV-дрони.

За словами речника, Росія інтенсивно використовує штурмові групи – "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки та бригади, які продовжують штурмувати позиції наших захисників на фронті.

За минулу бойову добу російська армія здійснила майже 700 обстрілів позицій ЗСУ на Бахмутському напрямку та чотири рази застосувала авіацію. Переважно на цьому напрямку фронту працювали Су-25 і не звичними нам КАБами, а цього разу окупанти застосовували НАРи – некеровані авіаційні ракети та завдали 56 ударів дронами-камікадзе,

– розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Він уточнив, що відбулось 8 бойових зіткнень, в ході яких противник втратив 131 окупанта та ще 79 одиниць озброєння та військової техніки.

Сирський розповів про ситуацію на фронті