Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что россияне продолжают сунуть, пишет 24 Канал.
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Какова ситуация на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении проводятся все необходимые инженерные фортификационные мероприятия, чтобы удержать противника. Однако враг продолжает сунуть и в районе населенного пункта Ивановское, и в районе Богдановки, там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы,
– рассказал Илья Евлаш.
По его словам, оккупанты постоянно:
- атакуют дронами-камикадзе, в частности "Ланцетами",
- корректируют свою артиллерию с помощью БПЛА типа Zala и "Орлан",
- активно применяют FPV-дроны.
По словам спикера, Россия интенсивно использует штурмовые группы – "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции наших защитников на фронте.
За прошедшие боевые сутки российская армия осуществила почти 700 обстрелов позиций ВСУ на Бахмутском направлении и четыре раза применила авиацию. Преимущественно на этом направлении фронта работали Су-25 и не привычными нам КАБами, а на этот раз оккупанты применяли НАРы – неуправляемые авиационные ракеты и нанесли 56 ударов дронами-камикадзе,
– рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Он уточнил, что состоялось 8 боевых столкновений, в ходе которых противник потерял 131 оккупанта и еще 79 единиц вооружения и военной техники.
Сырский рассказал о ситуации на фронте
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал 28 февраля, что ситуация на поле боя до сих пор остается сложной. В частности, на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.
- Генерал-полковник заявил, что Россия продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Жесткие бои сейчас продолжаются в районах Вербового и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль.
- Сырский объяснил, что на Авдеевском направлении он обнаружил у отдельных командиров определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.
- Однако Главнокомандующий ВСУ заверил, что принял все меры для исправления ситуации на месте. В частности, ВСУ выделили дополнительный ресурс боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.