Осенью 2023 года Украина не смогла прорвать оборону россиян на Востоке и Юге. По словам украинских чиновников, это связано с нехваткой помощи, оружия, а также с утечкой данных.
Смотрите также Если все хорошо, почему мы оказались в такой ситуации, – Буданов прокомментировал отставку Залужного
Украина принимает меры
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял СМИ, что планы контрнаступления Украины попали на стол в Кремле еще до его начала.
Буданов отметил, что не будет говорить больше, чем президент об утечке разведданных. По его словам, была информация и доказательства, что о наших планах стало известно России.
Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры,
– сказал главный разведчик Украины.
Украина никогда не согласится "заморозить" войну
- Украина не согласится на "замораживание" войны с Россией, ведь это будет означать признание оккупации наших территорий. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнув, что этого никогда не будет.
- По словам разведчика, россияне были бы рады "заморозить" все, как есть.
- Фактически, для них это означало бы победу. Буданов отметил, что именно поэтому этого никогда не случится.