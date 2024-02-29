Осенью 2023 года Украина не смогла прорвать оборону россиян на Востоке и Юге. По словам украинских чиновников, это связано с нехваткой помощи, оружия, а также с утечкой данных.

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Украина принимает меры

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял СМИ, что планы контрнаступления Украины попали на стол в Кремле еще до его начала.

Буданов отметил, что не будет говорить больше, чем президент об утечке разведданных. По его словам, была информация и доказательства, что о наших планах стало известно России.

Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры,

– сказал главный разведчик Украины.

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