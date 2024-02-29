Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнув, что этого никогда не будет.

Смотрите также Главные просчеты Путина в войне против Украины: в CNN указали на ошибки диктатора

Россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив нас признать захваченную ими территорию. В этом случае они бы праздновали победу. Этого никогда не случится,

– отметил Буданов.

Он подтвердил, что Россия каким-то образом получила доступ к секретным планам Украины по контрнаступлению. В то же время отказался говорить об этом подробнее.

"Я не скажу больше за Президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это – серьезная проблема, и мы принимаем действия", – отметил глава ГУР.

Буданов также прокомментировал применение дронов в войне. По его мнению, беспилотники, какими бы эффективными они ни были, не способны полностью заменить людей на поле боя.

"Дроны никогда не заменят сухопутные силы. Они лишь являются способом их поддержки. С помощью дронов можно нанести урон врагу, но пока военные не придут и не установят флаг, ничего не изменится", – отметил руководитель разведки.

Россия не хочет мира: главное