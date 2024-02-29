Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнув, что этого никогда не будет.
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Россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив нас признать захваченную ими территорию. В этом случае они бы праздновали победу. Этого никогда не случится,
– отметил Буданов.
Он подтвердил, что Россия каким-то образом получила доступ к секретным планам Украины по контрнаступлению. В то же время отказался говорить об этом подробнее.
"Я не скажу больше за Президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это – серьезная проблема, и мы принимаем действия", – отметил глава ГУР.
Буданов также прокомментировал применение дронов в войне. По его мнению, беспилотники, какими бы эффективными они ни были, не способны полностью заменить людей на поле боя.
"Дроны никогда не заменят сухопутные силы. Они лишь являются способом их поддержки. С помощью дронов можно нанести урон врагу, но пока военные не придут и не установят флаг, ничего не изменится", – отметил руководитель разведки.
Россия не хочет мира: главное
- Международные СМИ писали, что Кремль якобы "посылает сигналы" готовности к переговорам о мире в Украине; и более того, обещает не мешать членству Украины в НАТО.
- Мол, Путин посылал сигналы Вашингтону о "готовности рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине". Однако американские партнеры отклонили это предложение после встречи с посредниками.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не хочет мира, ведь для них мир – это поражение в войне.
- Подтвердил нежелание Владимира Путина идти на переговоры и канцлер Германии Олаф Шольц. Ведь Россия хочет захватить Украину, фактически договариваться не о чем.