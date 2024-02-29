Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ. Александр Сырский отметил, что ситуацию уже исправляют.

Смотрите также Россияне увязли возле Орловки, каскад водохранилищ поможет остановить врага

Просчеты повлияли на устойчивость обороны на отдельных направлениях

Главком отметил, что враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском. Там российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердичи и Красногоровку.

"Продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Работино, над которыми агрессор пытается вернуть контроль", – рассказал генерал-полковник.

Сырский рассказал, что свою работу в районе боевых действий начал с ОТГ "Донецк". А именно в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.

Сырский рассказал, какая ситуация на Авдеевском направлении / Фото из Генштаба ВСУ

Генерал-полковник подчеркнул, что успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. Прежде всего это определяется опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения.

Сырский добавил, что на уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств.

Во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Также отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад.

"Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки", – подчеркнул Сырский.

Обратите внимание! Утром 29 февраля в Генштабе сообщили, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники отбили 25 атак агрессора в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.