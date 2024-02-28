Именно такую линию обороны сейчас выбрали в ВСУ, надеясь на рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе этих населенных пунктов. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода" и боец 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолий Никитин.

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Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции,

– отметил Дмитрий Лиховой.

По словам представителя, штурмовые группы армии врага заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окраинах", – добавил Лиховий.

Враг атакует авиабомбами

В то же время младший сержант батальона беспилотных авиационных комплексов (БпАК) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолий Никитин уточнил, что ВСУ имеют полевые укрепления и они помогают нашим военным обороняться от пехотных подразделений и артиллерии армии России, но от управляемых авиационных бомб защиты пока нет.

"Эти пехотные полевые укрепления, позволяют эффективно обороняться от пехоты и артиллерийской компоненты. Но противник применяет тактику, против которой у нас нет противоядия, – удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это воронка 5 метров глубиной", – сказал Никитин.

Он также отметил, что в самой Авдеевке украинские силы имели мощные укрепления и линии обороны, которые помогали ВСУ сдерживать армию России от начала полномасштабного вторжения в Украину.

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