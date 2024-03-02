Об этом 24 Каналу сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. Он рассказал, какое количество сил и средств сосредоточили россияне на Бахмутском направлении и какую тактику применяют.

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Тактика россиян

В районе Бахмута противник активно применяет артиллерию, авиацию, в частности штурмовики Су-34 и СУ-35, которые сбрасывают КАБы, а также армейскую авиацию.

Тактика россиян: сначала наносят авиационные удары, затем артиллерийские, после этого под прикрытием дронов переходят в атаку малые штурмовые группы от 10 до 20 человек, а за ними уже движется группа закрепления,

– отметил Евлаш.

Враг продолжает акцентировать свои усилия в населенном пункте Ивановское. Также российские захватчики атакуют вблизи Богдановки.

Сейчас там идут бои в пределах города,

– добавил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По его словам, оккупанты пытаются со всех сторон обходить украинскую оборону, в частности из этих населенных пунктов, а также продвигаться в лоб штурмовыми подразделениями.

Все подразделения россиян в режиме активных штурмов

Сейчас на Бахмутском направлении против наших подразделений стоят различные полки и подразделения парашютно-десантных войск России, боевой армейский резерв и мотострелковые полки усилены артиллерийскими подразделениями.

В районе Бахмута россияне сосредоточили 60 тысяч личного состава, 185 танков, почти 1500 боевых бронированных машин различных типов, около 1000 артиллерийских систем различных калибров и почти полторы сотни РСЗО.

Такое мощное количество техники и вооружения противник достаточно долгое время уже удерживается на этом направлении. Однако сейчас враг перевел все свои подразделения в режим активных штурмов,

– отметил Евлаш.

Оперативная ситуация на Бахмутском направлении

За минувшие сутки россияне дважды использовали свои штурмовики и еще 41 удар по украинским позициям нанесли дронами. Враг 682 раза обстрелял позиции ВСУ. Преимущественно оккупационная армия осуществляла минометные обстрелы, а также применяла танки, боевые машины пехоты, артиллерию, реактивные системы залпового огня.

На Бахмутском направлении произошло 9 боевых столкновений. Наши военные отправили на "концерт Кобзона" 133 оккупанта и уничтожили 135 единиц вооружения и военной техники. Большая часть из них – беспилотные летательные аппараты, в частности дроны-камикадзе,

– сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Евлаш отметил, эффективную работу наших подразделений радиолокационной борьбы и противовоздушной обороны.

Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости