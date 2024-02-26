Во время штурмов враг бросает в атаку различные подразделения, среди них есть и кадыровский "Ахмат". Об этом Евлаш сообщил в эфире телемарафона.

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Что происходит возле Часового Яра

Вблизи Часового Яра проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, не позволят врагу просто так совершить легкую прогулку. Конечно, мы будем бить врага со всех направлений, из всего имеющегося вооружения и амуниции,

– сказал Евлаш.

Россияне пытаются атаковать как в лоб, так и по флангам – речь об Ивановском и Богдановке. В атаку отправляют десантников, подразделения "Шторм Z", "Шторм V" и "Ахмат".

Что интересно, оккупанты используют багги – легкие автомобили высокой проходимости с открытыми колесами.

Сейчас земля на Бахмутском направлении мягкая, поэтому пешком с амуницией и боекомплектом добираться достаточно сложно. Россияне используют такие маневренные вездеходы, чтобы добраться до линии фронта. В один багги могут сесть 5 – 6 человек.

Впрочем, враг не ездит по украинской земле безнаказанно: ВСУ бьют его FPV-дронами и артиллерией 155-го калибра. К сожалению, из-за нехватки боеприпасов приходится стрелять только при стопроцентной вероятности попадания.

Какова ситуация возле Часового Яра: смотрите карту

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Что происходит на Купянском направлении

Если Генеральный штаб не сообщает о проведении там штурмовых действий противником, то это не означает, что там не происходит боевых действий. Враг постоянно применяет артиллерию, всю имеющуюся номенклатуру – это и РСЗО, и ствольная артиллерия, минометы, дроны, еще и КАБы,

– сказал Илья Евлаш.

Россияне не жалеют людей, постоянно отправляя их на штурмы. Также подтягивают резервы на замену ранее утраченным. Оккупантам надо 3 – 5 дней на восстановление, и дальше они снова атакуют. Ситуация динамичная, россияне намеренно держат бешеный темп.

Как сообщил спикер, нужно думать, как противодействовать КАБам и их носителям Су-34 и Су-35, потому что именно на это оружие сделали ставку оккупанты. Один самолет за раз может нести до 6 управляемых авиабомб. Во время попадания такой бомбы может сложиться здание.

Как укрепляют Купянское направление

Там мощные фортификации начали возводить еще с осени:

есть бетонные сооружения – долговременные оборонительные точки;

десятки ВОПов (взводных опорных пунктов);

на тех направлениях, где угроза выше всего, созданы минные поля;

на других установили колючую проволоку типа "Егоза", противотанковые мины, противотанковые рвы, противопехотные мины.

Врагу не будет там легко пройти, поскольку мы контролируем господствующие высоты и можем наносить огневое поражение еще и на опережение, обнаруживаем их перемещения и наносим огневое поражение еще на рубежах выдвижения в атаку,

– подытожил Евлаш.

Недавно стало известно, что главнокомандующий ВСУ Сырский разрабатывает две стратегии войны. Одна из них – на случай, если Украина не получит помощи от Запада. Читайте детали здесь.