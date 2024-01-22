О столкновении сообщают местные телеграм-каналы. На опубликованных кадрах видно, что стычка чуть не закончилась стрельбой, ведь кадыровцы были готовы расстрелять российского военного, передает 24 Канал.

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Проверка документов пошла не по плану

Российский военный на въезде в город остановил конвой для того, чтобы проверить документы. Оккупант требовал, чтобы водитель ему предоставил боевое распоряжение, разрешающее въезд. Когда российский военный поинтересовался сроком действия документа, то услышал в ответ, что он "не имеет срока действия". На это оккупант начал говорить, мол, такое распоряжение недействительно.

Это вызвало гнев у кадыровцев. Один из них начал кричать, что он "командир батальона" и выскочил из автомобиля. За ним вслед также вышли и другие кадыровцы, которые начали оружием угрожать российскому военному.

На кадрах видно, что "командир батальона" начал сдерживать одного из своих "подопечных", который, вероятно, хотел наказать оккупанта. В центре схватки оказался командир батальона "Восток Ахмат" Ваха Хамбулатов с позывным "Асхабом", который является любимцем Кадырова.

Хотя кадыровцы и не начали стрельбы, впрочем, на российского военного все же напали. За кадром слышно, как они начали избивать оккупанта.

Кадыровцы чуть не расстреляли российского военного: смотрите видео (Внимание! Видео содержит нецензурную лексику, следующие кадры могут быть неприемлемыми!)

Как пишут в сети, инцидент произошел на въезде в северной части Мелитополя, вблизи ТЦ "Квартал" – именно это здание заметно на фоне.

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