Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Праздновали спасатели как раз свой профессиональный праздник. Следовательно, оно получилось особенно эпическим.

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По его словам, в среду сотрудники российского МЧС в оккупированном городе отмечали свой профессиональный праздник. Празднование они устроили в бане, которая, по словам людей, принадлежит одному местному спасателю.

Очередной вечер "отдыха" оккупанты устроили вчера во время празднования "всероссийского спасателя". Однако не присмотрели техники безопасности и пережарились,

– написал Иван Федоров.

Пожар в бане устроили российские спасатели: видео

Ситуация в Мелитополе