Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Праздновали спасатели как раз свой профессиональный праздник. Следовательно, оно получилось особенно эпическим.
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По его словам, в среду сотрудники российского МЧС в оккупированном городе отмечали свой профессиональный праздник. Празднование они устроили в бане, которая, по словам людей, принадлежит одному местному спасателю.
Очередной вечер "отдыха" оккупанты устроили вчера во время празднования "всероссийского спасателя". Однако не присмотрели техники безопасности и пережарились,
– написал Иван Федоров.
Пожар в бане устроили российские спасатели: видео
Ситуация в Мелитополе
- Последние 4 дня в районах Мелитополя и Бердянска было шумно. В то же время россияне пытаются создать иллюзию "порядка" и придумывали о "работе ПВО".
- Силы сопротивления продолжают доставлять проблемы российским захватчикам на оккупированных территориях.
- В частности, полностью уничтожили мост в районе Светлодолинского, что неподалеку от Мелитополя.