Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Святкували рятувальники якраз своє професійне свято. Відтак, воно вийшло особливо епічним.
Дивіться також Біля Мелітополя знищили залізничний міст окупантів: Федоров розповів про його важливість
За його словами, у середу співробітники російського МНС в окупованому місті відзначали своє професійне свято. Святкування вони влаштували у лазні, яка, за словами людей, належить одному місцевому рятувальнику.
Черговий вечір "відпочинку" окупанти влаштували вчора під час святкування "всеросійського рятувальника". Проте не догледіли техніки безпеки і пересмажилися,
– написав Іван Федоров.
Пожежу в бані влаштували російські рятувальники: відео
Ситуація в Мелітополі
- Останні 4 дні в районах Мелітополя та Бердянська було гучно. Водночас росіяни намагаються створити ілюзію "порядку і вигадували про "роботу ППО".
- Сили спротиву продовжують завдавати проблем російським загарбникам на окупованих територіях.
- Зокрема, вщент знищили міст в районі Світлодолинського, що неподалік від Мелітополя.