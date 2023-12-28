Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Святкували рятувальники якраз своє професійне свято. Відтак, воно вийшло особливо епічним.

Дивіться також Біля Мелітополя знищили залізничний міст окупантів: Федоров розповів про його важливість

За його словами, у середу співробітники російського МНС в окупованому місті відзначали своє професійне свято. Святкування вони влаштували у лазні, яка, за словами людей, належить одному місцевому рятувальнику.

Черговий вечір "відпочинку" окупанти влаштували вчора під час святкування "всеросійського рятувальника". Проте не догледіли техніки безпеки і пересмажилися,

– написав Іван Федоров.

Пожежу в бані влаштували російські рятувальники: відео

Ситуація в Мелітополі