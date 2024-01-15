На улице Гоголя в оккупированном Мелитополе силы сопротивления 14 января подорвали оккупантов. Украинские партизаны уничтожили автомобиль с врагами.
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Среди россиян есть раненые
Вместе с российским УАЗом “Patriot” повреждения получили четыре оккупанта.
Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехало несколько автомобилей с медиками,
– говорится в сообщении.
Впрочем, по информации нашей разведки, врачи требовались далеко не всем. Точное количество потерь среди личного состава уточняется.
Движение сопротивления на оккупированных территориях
- Агенты движения сопротивления "Атеш" обнаружили тренировочный лагерь и личный состав российских оккупантов в поселке Черноморское временно оккупированного Крыма. Так, партизанское движение сообщило детали о местонахождении ячейки российских военных на этой территории. Партизаны даже указали точные координаты локации врага.
- 31 декабря в оккупированном Донецке прозвучало специфическое поздравление с Новым годом и призыв к сопротивлению. Активисты движения "Желтая лента" призвали сопротивляться российской агрессии. Активисты использовали искусственный интеллект для создания голоса Януковича. Поздравления включили дистанционно.
- 15 декабря партизаны взорвали российский поезд во временно оккупированном Мелитополе. Пострадали и тепловоз, и вагон, и жд полотно.
- Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Иван Федоров. Федоров подчеркнул, что это очень важно. Ведь один из главных логистических путей врага лежит до Запорожской линии фронта именно с временно оккупированного полуострова. Также отметил, что это уже как минимум 11 спецоперация сопротивления по ликвидации поездов и железнодорожного полотна только за этот год.