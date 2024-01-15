На улице Гоголя в оккупированном Мелитополе силы сопротивления 14 января подорвали оккупантов. Украинские партизаны уничтожили автомобиль с врагами.

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Среди россиян есть раненые

Вместе с российским УАЗом “Patriot” повреждения получили четыре оккупанта.

Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехало несколько автомобилей с медиками,

– говорится в сообщении.

Впрочем, по информации нашей разведки, врачи требовались далеко не всем. Точное количество потерь среди личного состава уточняется.

Движение сопротивления на оккупированных территориях