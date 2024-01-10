Агенты "Атеш" даже указали точные координаты локации врага.

Смотрите также Готовимся к фейерверку: "Атеш" проник на завод авиационной и ракетной техники в России

Что размещено на базе оккупантов

10 января агенты "Атеш" сообщили о том, что они разведали месторасположение личного состава и тренировочного лагеря России в Черноморске.

Они отметили, что база расположена прямо на старом винзаводе. По данным агентов, завод уже не работает.

Выявлен лагерь окупантов / Фото "Атеш"

В сообщении агентов говорится, что на контрольно-пропускном пункте есть несколько человек. Они сообщили, что количество доходит до 120 человек внутри, до 5 единиц КамАЗов для перевозки личного состава и боекомплекта, а также одна машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик. В "Атеше" предположили, что он может быть командирский.

Партизанское движение "Атеш" обнаружило местонахождение окупантов в Черноморске: смотрите видео

Кроме этого, в "Атеш" отметили, что координаты переданы Силам обороны Украины.

Деятельность движения "Атеш": последние новости