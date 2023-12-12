Там отметили, что эта группировка российской армии имеет огромные потери на войне в Украине. И это, конечно, не очень нравится самим оккупантам.

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Детали рейда "Атеш"

"Атеш" проник на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии. Агенты движения сопротивления собрали информацию о личном составе части, технике и вооружении. Достойны особого внимания вертолеты МИ-8, которые используют для эвакуации раненых.

Кроме того, по источникам партизанского движения, в тяжелых боях полк теряет большое количество личного состава. Причиной этого, например, плохо организованные штурмы. В связи с этим партизаны планируют сотрудничество с военными этого полка.

Потери командования пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство, прежде всего, командиров на местах. В дальнейшем будем больше работать с личным составом этого подразделения,

– написали в "Атеше".

Также в движении сопротивления отметили, что соответствующую информацию передадут в Силы обороны Украины. Несмотря на все заявления захватчиков, партизан на оккупированных территориях становится все больше.

"Атеш" проникли на территорию врага: смотрите видео

Деятельность движения сопротивления