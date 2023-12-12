Там отметили, что эта группировка российской армии имеет огромные потери на войне в Украине. И это, конечно, не очень нравится самим оккупантам.
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Детали рейда "Атеш"
"Атеш" проник на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии. Агенты движения сопротивления собрали информацию о личном составе части, технике и вооружении. Достойны особого внимания вертолеты МИ-8, которые используют для эвакуации раненых.
Кроме того, по источникам партизанского движения, в тяжелых боях полк теряет большое количество личного состава. Причиной этого, например, плохо организованные штурмы. В связи с этим партизаны планируют сотрудничество с военными этого полка.
Потери командования пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство, прежде всего, командиров на местах. В дальнейшем будем больше работать с личным составом этого подразделения,
– написали в "Атеше".
Также в движении сопротивления отметили, что соответствующую информацию передадут в Силы обороны Украины. Несмотря на все заявления захватчиков, партизан на оккупированных территориях становится все больше.
"Атеш" проникли на территорию врага: смотрите видео
Деятельность движения сопротивления
- На днях стало известно, что агент движения "Атеш" мобилизовался в одну из воинских частей, расположенные в Москве. Там он будет собирать разведывательную информацию об установлении ПВО и их местонахождении для дальнейшей передачи ее ВСУ.
- Кроме этого партизаны провели разведку воинских частей оккупантов в аннексированном Крыму. В Бахчисарае, например, расположены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских КамАЗов. Собранную информацию используют для проведения диверсий.
- Также деятельность "Атеш" зафиксировали и в Джанкое – там агенты смогли узнать новый маршрут транспортировки живой силы вооруженных сил России. Россияне начали прибывать в населенный пункт автотранспортом и поездами – причиной стали удары по аэродромам.