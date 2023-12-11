О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 4 – 11 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор производим по данным карты DeepStateMAP.

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Россияне наступают на Роботино

Российские войска в начале декабря начали наступательные действия в районе Роботинского выступления украинских сил. Именно это направление летом 2023 было ключевым во время наступательной кампании Сил обороны Украины.

Теперь же враг стремится вернуть себе утраченные позиции и выровнять этот участок фронта. Пока никаких существенных успехов у россиян не было, но оборона здесь довольно усложнена из-за спеифики этого участка – территория шириной всего в 10 километров окружена врагом с трех сторон.

Россияне пробуют наступать на Роботино: смотрите карту

Наступление россиян на Авдеевку

Начался уже третий месяц постоянных российских штурмов вокруг Авдеевки. Враг продолжает давить прежде всего с плацдарма в районе Красногоровки на северном фасе города.

Еще раньше враг смог зайти в Степное, а уже сейчас давит с северного и южного направлений на это село. Кроме того, россиянам удалось зайти в частный сектор на севере самой Авдеевки. Впрочем, контроль за городом у врага совсем минимален.

Российское наступление на Авдеевку: смотрите карту

Наступление россиян вокруг Бахмута

Так же уже привычно и российское наступление на юго и северном флангах Бахмута. На севере от Бахмута россияне давят на Богдановку, а также имели частичные успехи севернее Соледара в направлении Раздолевки.

На южном фланге враг продолжает давить на Клищиевку с севера. Сейчас село уже полностью уничтожено, но российские войска стремятся вернуть его после потери в сентябре 2023 года.

Россияне наступают вокруг Бахмута: смотрите карту

Обратите внимание! Спокойных участков на фронте сегодня банально нет. Враг уже два месяца подряд пытается наступать по всей линии фронта.



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