Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 4 – 11 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Росіяни наступають на Роботине

Російські війська на початку грудня розпочали наступальні дії в районі Роботинського виступу українських сил. Саме цей напрямок влітку 2023 року був ключовим під час наступальної кампанії Сил оборони України.

Нині ж ворог прагне повернути собі втрачені позиції й вирівняти цю ділянку фронту. Наразі будь-яких суттєвих успіхів у росіян не було, але оборона тут доволі ускладнена через спеифіку цієї ділянки – територія шириною всього в 10 кілометрів оточена ворогом з трьох сторін.

Росіяни пробують наступати на Роботине: дивіться карту

Наступ росіян на Авдіївку

Розпочався вже третій місяць постійних російських штурмів довкола Авдіївки. Ворог продовжує тиснути передовсім з плацдарму в районі Красногорівки, що на північному фасі міста.

Ще раніше ворог зміг зайти в Степове, а вже зараз тисне з північного й південного напрямків на це село. Крім того, росіянам вдалося зайти в приватний сектор на півночі самої Авдіївки. Втім, контроль за містом у ворога зовсім мінімальний.

Російський наступ на Авдіївку: дивіться карту

Наступ росіян довкола Бахмута

Так само вже звичним є й російський наступ на піденному й північному флангах Бахмута. На півночі від Бахмута росіяни тиснуть на Богданівку, а також мали часткові успіхи на північ від Соледара в напрямку Роздолівки.

Натомість на південному фланзі ворог продовжує тиснути на Кліщіївку з півночі. Нині село вже повністю знищене, але російські війська прагнуть повернути собі його після втрати у вересні 2023 року.

Росіяни наступають довкола Бахмута: дивіться карту

Зверніть увагу! Спокійних ділянок на фронті сьогодні банально немає. Ворог вже два місяці поспіль намагається наступати по всій лінії фронту.



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