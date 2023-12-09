Російські окупанти просто знищили все, що українці створювали роками. ЗСУ звільнили Кліщіївку ще три місяці тому, однак життя там повністю зупинилося.
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Наслідки приходу окупантів
Українські військові показали відео, на якому можна побачити спотворене і є справжнє обличчя "руського міра". Він знищує все, до чого торкається. У населеному пункті Кліщіївка, як у в інших місцях куди прийшли росіяни, не залишилося жодної вцілілої стіни. Ворог знищив усе, що люди будували протягом свого життя.
Сьогодні росіяни намагаються знову окупувати Кліщіївку, від якої залишився лише спогад. Очевидно, як і для будь-якої імперії, Росію цікавить лише територія – нехай вона буде зовсім спустошеною,
– зазначили військові.
Воїни "Фокстрот" наголосили, що наразі лишилося лише всього варіанти – або повне знищення окупантів, або ж такою "Кліщіївкою" стане вся Україна.
Зруйнована окупантами Кліщіївка: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Росіяни почали посилювати укріплення біля Маріуполя, розширюючи оборонні лінії. Загарбники мінують мости, провели інвентаризацію всіх укріплень – "жестів доброї волі" найближчим часом очікувати не варто.
- Дмитро Кулеба розповів, що Україна продовжує підготовку бригад для нових операцій із контрнаступу і оборони. Він зазначив, що будь-яка пауза на фронті зараз дасть Росії шанс перегрупуватися і підготуватися до нових військових дій.
- Окупанти прагнуть захопити Авдіївку та Куп'янськ до виборів в Росії. Демонстрація підтримки військовими кандидатури Путіна є стратегією страхування, якщо російські військові не зможуть вкластися в ці терміни.