Про це ідеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW). Зазначають, що рада Росії прийняла постанову, в якій підтвердила, що майбутні вибори президента країни-агресора відбудуться 17 березня 2024 року.

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Оголошення Путіним про його кандидатуру на пост президента у військовій обстановці вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінювало ISW,

– ідеться в повідомленні.

Наголошують, що Кремль, імовірно, доручив російським військовим захопити Авдіївку та, можливо, Куп'янськ до виборів і ця демонстрація підтримки військовими кандидатури Путіна є стратегією страхування, якщо російські військові не зможуть вкластися в ці терміни.

Зауважте. Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька та в районі кордону Донецької і Запорізької областей і незначно просунулися в районі Авдіївки.

Ситуація біля Авдіївки

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 кілометрів на північний захід від Авдіївки).

Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 кілометрів на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 кілометрів на північний захід від Авдіївки); на південь від Тоненького (5 кілометрів на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського (10 кілометрів на південний захід від Авдіївки).