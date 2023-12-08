У Росії удають, що Путіна нібито вмовляють йти в президенти очільники квазіреспублік. Російські пропагандистські видання пишуть, що так званий "речник парламенту" окупованої частини Донецької області Артьом Жога особисто попросив диктатора піти на вибори.

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Путін знову піде в президенти

У п'ятницю 8 грудня під церемонії до так званого "Дня Героїв Вітчизни" у Росії Путін заявив, що піде на новий термін, тому що сьогодні "інакше не можна".

У різний час у мене були різні думки з цього питання. Але я розумію: сьогодні по-іншому і не можна. Так що балотуватимуся на посаду президента Росії,

– заявив він.

У мережі також з'явилося відео, як Жога просить Путіна піти в президенти, пафосно заявляючи, що це прохання нібито від усього "народу Донбасу".

Партія "Єдіная Росія" вже заявила, що "безумовно підтримує "висування Путіна кандидатом у президенти та зробить все для його перемоги.

Коли у Росії плануються вибори Президентські вибори в Росії очікуються з 15 по 17 березня 2024 року. Рада федерації приймає рішення про призначення виборів не раніше, ніж за 100 днів і не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Натомість інавгурація президента вже запланована на 7 травня 2024 року.

Для переобрання Путіна у Росії змінили конституцію

Згідно з пунктом 3 статті 81 конституції Росії, одна і та ж особа не може обіймати посаду президента країни понад два терміни поспіль. Однак Путін вже був "обраний" президентом у 2012 році й був "переобраний" у 2018 році.

Тож згідно з законом, він не мав би брати учать у виборах 2024 року. Для того, щоб це обійти, необхідна була зміна конституції.

Для цього у 2020 році в конституції Росії спеціально прибрали з пункту обмеження термінів слово "підряд", яке фактично й обмежувало диктатора. Також поправки містили так зване "обнулення" – дозвіл громадянам, які вже обіймали на момент ухвалення поправок пост президента (Володимиру Путіну та Дмитру Медведєву), обіймати цю посаду ще 2 терміни.