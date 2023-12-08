В России делают вид, что Путина якобы уговаривают идти в президенты главы квазиреспублик. Российские пропагандистские издания пишут, что так называемый "представитель парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога лично попросил диктатора пойти на выборы.

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Путин снова пойдет в президенты

В пятницу 8 декабря под церемонии к так называемому "Дню Героев Отечества" в России Путин заявил, что уйдет на новый срок, потому что сегодня "иначе нельзя".

В разное время у меня были разные мнения по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться на пост президента России,

– заявил он.

В сети также появилось видео, как Жога просит Путина пойти в президенты, пафосно заявляя, что эта просьба якобы от всего "народа Донбасса".

Партия "Единая Россия" уже заявила, что "безусловно поддерживает" выдвижение Путина кандидатом в президенты и сделает все для его победы.

Когда в России планируются выборы Президентские выборы в России ожидаются с 15 по 17 марта 2024 года. Совет федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В то же время инаугурация президента уже запланирована на 7 мая 2024 года.

Для переизбрания Путина в России изменили конституцию

Согласно пункту 3 статьи 81 конституции России, одно и то же лицо не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Однако Путин уже был "избран" президентом в 2012 году и был "переизбран" в 2018 году.

Поэтому по закону он не должен принимать участие в выборах 2024 года. Для того чтобы это обойти, необходимо было изменение конституции.

Для этого в 2020 году в конституции России специально убрали из пункта ограничения терминов слово "подряд", фактически и ограничивало диктатора. Также поправки содержали так называемое "обнуление" – разрешение гражданам, уже занимавшим на момент принятия поправок пост президента занимать этот пост еще 2 срока.