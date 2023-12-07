Об этом сообщают российские СМИ. Эта встреча проходила в российской столице Москве, передает 24 Канал.

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Что известно о встречах Путина и Раиси

Во время встречи с Путиным президент Ирана Раиси призвал "прекратить израильские бомбардировки Сектора Газа". Более того, он назвал происходящее в регионе "геноцидом и преступлениями против человечности".

Иранский диктатор также подчеркнул, что эти "преступления" поддерживают США и страны Запада. Кроме того, он также обвинил в бездействии по ситуации в Газе международные организации, отметив, что "преступления совершаются на глазах у всего мирового сообщества".

Раиси также заявил, что взаимодействие России и Ирана "продвигается хорошо", а сами страны "могут предпринять дополнительные шаги для развития отношений".

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Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что товарооборот между Россией и Ираном достиг почти 5 миллиардов долларов США, и за 2023 год вырос на 20%. Кроме того, он также рассказал о реализации железнодорожного инфраструктурного объекта "Север – Юг", который должен объединять обе страны.

Кроме того, глава Кремля сказал, что вооруженный конфликт на территории Сектора Газа – это "результат принятия односторонних санкционных мер и глобальная несправедливая система".

В конце концов Владимир Путин пошутил, что по дороге в Саудовскую Аравию, где он вчера побывал с визитом, "хотел приземлиться и встретиться со своим визави прямо в Тегеране".

В ответ Раиси заявил, что Иран был готов принять Путина, а российский лидер пообещал обязательно воспользоваться приглашением.

Следует отметить, что во время разговора диктаторы ни разу не упомянули войну против Украины. Однако Иран является ключевым союзником России, присылающим дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми страна-агрессор ежедневно обстреливает территорию нашего государства.

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