У Путина есть как внутренние интересы, так и внешние. Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Мотивы Путина

Станислав Желиховский отметил, что Путину накануне президентских выборов сейчас очень важно показать россиянам, что он не изолирован и якобы имеет вес в мировой политике.

Также одна из тем, объединяющих Россию, ОАЭ и Саудовскую Аравию – это цена на нефть. Они входят в ОПЕК и пытаются удерживать цены на нефть на международных рынках.

Представители этих стран и российский диктатор стремятся к одному: сохранение высоких цен на нефть. Очевидно, это во время встреч будут обсуждать, как дальше сотрудничать, как сохранить цены на нефть. Это очень важно для их экономик, потому что они очень зависят от этого сырья,

– объяснил он.

Не исключено, что Владимир Путин хочет пообщаться с представителями этих стран, в частности, чтобы узнать их позиции относительно войны в Украине. Возможно, диктатор пытается убедить их поддерживать Россию и привлекать их снабжением продовольствием, например.

В этих странах Россия может покупать подсанкционные товары. Потому это может быть территория для российского бизнеса. Кроме того, неизвестно, как эти встречи повлияют на ход войны в Украине.

"Нужно наблюдать и концентрировать внимание на том, что стороны будут подписываться в публичной плоскости. Я также не исключаю, что в подобных случаях могут быть какие-то скрытые договоренности. Очевидно, мы сможем о них узнать значительно позже", – подчеркнул эксперт-международник.

Путин в ОАЭ и Саудовской Аравии: коротко