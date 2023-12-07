Путін має як внутрішні інтереси, так і зовнішні. Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Читайте також Путін прибув до ОАЕ, а далі поїде до Саудівської Аравії: війна в Україні – одна із тем візиту

Мотиви Путіна

Станіслав Желіховський зазначив, що Путіну напередодні президентських виборів зараз дуже важливо показати росіянам, що він не ізольований та нібито має якусь вагу у світовій політиці.

Також одна з тем, які об'єднують Росію, ОАЕ та Саудівську Аравію – це ціна на нафту. Вони входять до ОПЕК та намагаються утримувати ціни на нафту на міжнародних ринках.

Представники цих країн та російський диктатор прагнуть одного: збереження високих цін на нафту. Очевидно, це під час зустрічей будуть обговорювати, як надалі співпрацювати, як зберегти ціни на нафту. Це дуже важливо для їхніх економік, бо вони дуже залежать від цієї сировини,

– пояснив він.

Не виключено, що Владімір Путін хоче поспілкуватися з представниками цих країн, зокрема, щоб дізнатися їхні позиції щодо війни в Україні. Можливо, диктатор намагається переконати їх підтримувати Росію та заманювати їх постачанням продовольства, наприклад.

У цих країнах Росія може купувати підсанкційні товари. Тому це може бути територія для російського бізнесу. Крім того, невідомо, як ці зустрічі вплинуть на перебіг війни в Україні.

"Потрібно спостерігати та концентрувати увагу на те, що сторони будуть підписувати у публічній площині. Я також не виключаю, що у подібних випадках можуть бути якісь приховані домовленості. Очевидно, ми зможемо про них дізнатися значно пізніше", – підкреслив експерт-міжнародник.

Путін в ОАЕ та Саудівській Аравії: коротко