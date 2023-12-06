Політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 Каналу припустив, навіщо Путін вирушив у дружні до США країни. Як бачимо, спроби Заходу посадити Росію в міжнародну ізоляцію не працюють.
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Про фантомні болі та страхи диктатора
Путіна з березня 2023 року розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій. ОАЕ та Саудівська Аравія не визнають юрисдикцію цього суду.
Зрозуміло, що, найімовірніше, туди не той самий Путін полетів. Той (справжній – 24 Канал) сидітиме в Росії. Бо це літак, це Близький Схід,
– сказав політтехнолог.
Владімір Путін має фантомні болі та страхи – побоюється, що його теж можуть ліквідувати як іранського терориста Касема Сулеймані. Тому до ОАЕ прибув та далі в Саудівську Аравію полетів черговий "двійник" кремлівського очільника.
Які теми підійматиме Путін
"Полетів говорити про ціни на нафту та нафтовий ринок. Також про війну ХАМАС та Ізраїлю й ще низка локальних конфліктів є", – наголосив Тизенгаузен.
Російський президент намагатиметься відновлювати свій геополітичний вплив. На думку деяких іноземних журналістів та ЗМІ, Путін вже не такий "загнаний щур" як рік тому.
Тизенгаузен про візит Путіна в ОАЕ та Саудівську Аравію: дивитися відео
Глава Кремля наче розправив плечі й буде пробувати вдаватися до таких наративів: "Дивіться, тут вже Україні допомогу не дають, нехай сідають за стіл перемовин".
Він трохи в іншому статусі поїхав. Ще раз підкреслю, це цинічний світ політики – там начхати диктатор ти чи ні. Усі ж із задоволенням тиснуть руку китайському лідеру. Що там у них з правами людини? Нагадайте мені. Там великі народи, і всі забувають про це,
– підсумував Борис Тизенгаузен.
Що відомо про турне Путіна
- 6 грудня літак президента Росії Владіміра Путіна прибув до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. В ОАЕ Путін провів переговори з лідером країни Мохаммедом Аль Нахайяном – спочатку у складі делегацій, а потім віч-на-віч.
- Опісля Путін вирушив до Саудівської Аравії, де зустрівся зі спадкоємним принцем Мохаммедом Аль Саудом. Сторони планують обговорити співпрацю у форматі ОПЕК+ та скоординувати дії на ринку нафти.
- За два місяці це вже четверта міжнародна подорож кремлівського очільника. У жовтні він побував у Киргизстані та Китаї, в листопаді – в Казахстані.