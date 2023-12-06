Політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 Каналу припустив, навіщо Путін вирушив у дружні до США країни. Як бачимо, спроби Заходу посадити Росію в міжнародну ізоляцію не працюють.

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Про фантомні болі та страхи диктатора

Путіна з березня 2023 року розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій. ОАЕ та Саудівська Аравія не визнають юрисдикцію цього суду.

Зрозуміло, що, найімовірніше, туди не той самий Путін полетів. Той (справжній – 24 Канал) сидітиме в Росії. Бо це літак, це Близький Схід,

– сказав політтехнолог.

Владімір Путін має фантомні болі та страхи – побоюється, що його теж можуть ліквідувати як іранського терориста Касема Сулеймані. Тому до ОАЕ прибув та далі в Саудівську Аравію полетів черговий "двійник" кремлівського очільника.

Довідка. Наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані особисто віддав тогочасний президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня 2020 року США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Кажуть, саме він переконав Росію втрутитися в неї, що змінило розклад сил всередині країни.​

Які теми підійматиме Путін

"Полетів говорити про ціни на нафту та нафтовий ринок. Також про війну ХАМАС та Ізраїлю й ще низка локальних конфліктів є", – наголосив Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві повідомив, що ізраїльські військові розпочали третю фазу наземної операції у Секторі Гази 5 грудня. У рамках цього етапу ЦАХАЛ вестиме бойові дії на півдні анклаву.

Російський президент намагатиметься відновлювати свій геополітичний вплив. На думку деяких іноземних журналістів та ЗМІ, Путін вже не такий "загнаний щур" як рік тому.

Тизенгаузен про візит Путіна в ОАЕ та Саудівську Аравію: дивитися відео

Глава Кремля наче розправив плечі й буде пробувати вдаватися до таких наративів: "Дивіться, тут вже Україні допомогу не дають, нехай сідають за стіл перемовин".

Він трохи в іншому статусі поїхав. Ще раз підкреслю, це цинічний світ політики – там начхати диктатор ти чи ні. Усі ж із задоволенням тиснуть руку китайському лідеру. Що там у них з правами людини? Нагадайте мені. Там великі народи, і всі забувають про це,

– підсумував Борис Тизенгаузен.

Що відомо про турне Путіна