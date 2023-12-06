Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала предположил, зачем Путин отправился в дружеские страны США. Как видим, попытки Запада усадить Россию в международную изоляцию не работают.

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О фантомных болях и страхах диктатора

Путина с марта 2023 года разыскивает Международный уголовный суд по обвинениям в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. ОАЭ и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию этого суда.

Понятно, что, вероятнее всего, туда не тот же Путин улетел. Тот (настоящий – 24 Канал) будет сидеть в России. Ибо это самолет, это Ближний Восток,

– сказал политтехнолог.

У Владимира Путина фантомные боли и страхи – опасается, что его тоже могут ликвидировать как иранского террориста Касема Сулеймани. Поэтому в ОАЭ прибыл и дальше в Саудовскую Аравию полетел очередной "двойник" кремлевского руководителя.

Справка. Приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани лично отдал тогдашний президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетного удара в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Сулейман считает главным архитектором войны в Сирии. Говорят, именно он убедил Россию вмешаться в нее, что изменило расклад сил внутри страны.

Какие темы будет поднимать Путин

"Улетел говорить о ценах на нефть и нефтяной рынок. Также о войне ХАМАС и Израиля и еще ряд локальных конфликтов есть", – подчеркнул Тизенгаузен.

Обратите внимание! Начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Халеви сообщил, что израильские военные начали третью фазу наземной операции в секторе Газа 5 декабря. В рамках этого этапа ЦАХАЛ будет вести боевые действия на юге анклава.

Российский президент будет пытаться восстанавливать свое геополитическое влияние. По мнению некоторых иностранных журналистов и СМИ, Путин уже не такая "загнанная крыса" как год назад.

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Глава Кремля словно расправил плечи и будет пробовать прибегать к таким нарративам: "Смотрите, здесь уже Украине помощь не дают, пусть садятся за стол переговоров".

Он немного в другом статусе поехал. Еще раз подчеркну, это циничный мир политики – там плевать диктатор ты или нет. Все же с удовольствием пожимают руку китайскому лидеру. Что там у них с правами человека? Напомните мне. Там великие народы, и все забывают об этом,

– подытожил Борис Тизенгаузен.

Что известно о турне Путина