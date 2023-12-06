Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала предположил, зачем Путин отправился в дружеские страны США. Как видим, попытки Запада усадить Россию в международную изоляцию не работают.
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О фантомных болях и страхах диктатора
Путина с марта 2023 года разыскивает Международный уголовный суд по обвинениям в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. ОАЭ и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию этого суда.
Понятно, что, вероятнее всего, туда не тот же Путин улетел. Тот (настоящий – 24 Канал) будет сидеть в России. Ибо это самолет, это Ближний Восток,
– сказал политтехнолог.
У Владимира Путина фантомные боли и страхи – опасается, что его тоже могут ликвидировать как иранского террориста Касема Сулеймани. Поэтому в ОАЭ прибыл и дальше в Саудовскую Аравию полетел очередной "двойник" кремлевского руководителя.
Какие темы будет поднимать Путин
"Улетел говорить о ценах на нефть и нефтяной рынок. Также о войне ХАМАС и Израиля и еще ряд локальных конфликтов есть", – подчеркнул Тизенгаузен.
Российский президент будет пытаться восстанавливать свое геополитическое влияние. По мнению некоторых иностранных журналистов и СМИ, Путин уже не такая "загнанная крыса" как год назад.
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Глава Кремля словно расправил плечи и будет пробовать прибегать к таким нарративам: "Смотрите, здесь уже Украине помощь не дают, пусть садятся за стол переговоров".
Он немного в другом статусе поехал. Еще раз подчеркну, это циничный мир политики – там плевать диктатор ты или нет. Все же с удовольствием пожимают руку китайскому лидеру. Что там у них с правами человека? Напомните мне. Там великие народы, и все забывают об этом,
– подытожил Борис Тизенгаузен.
Что известно о турне Путина
- 6 декабря самолет президента России Владимира Путина прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В ОАЭ Путин провел переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном – сначала в составе делегаций, а затем с глазу на глаз.
- Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом Аль Саудом. Стороны планируют обсудить сотрудничество в формате ОПЕК и скоординировать действия на рынке нефти.
- Через два месяца это уже четвертое международное путешествие кремлевского руководителя. В октябре он побывал в Кыргызстане и Китае, в ноябре – в Казахстане.