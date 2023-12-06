Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко назвав 24 Каналу причину турне диктатора арабськими країнами. Він пояснив, чи хоче Путін посилити свій вплив в країнах Перської затоки.
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Чому Путіна так пафосно зустрічають в Абу-Дабі
У світі є країни, які отримують зиск від російсько-української війни через зміну грошових потоків. Зараз Об'єднані Арабські Емірати фінансово живляться та дають можливість Росії обходити санкційні обмеження встановлені Заходом, тому радо зустрічають Путіна.
ОАЕ мають прагматичний підхід й не уникають можливість додатково заробити. На жаль, світ сьогодні не ділиться на чорне й біле, він прагматичний,
– мовив Чаленко.
Зараз російський президент прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів, а потім планує "заскочити" до Саудівської Аравії. Путін намагатиметься вдавати з себе великого геополітичного гравця. Але насправді, якщо світ сьогодні й ділиться та поляризується, то є два центри – це Пекін та Вашингтон. У цій ієрархії Росії виділяється місце заробітку і можливості отримувати демпінгом російські ресурси.
"Зрозуміло, що ОАЕ використовуватимуть комунікацію з Путіним, щоб далі грати на геополітичній мапі та зважувати це питання у свою користь у перемовинах, наприклад з Вашингтоном. Але не треба вважати, що така комунікація є перемогою Путіна. Адже по всій ієрархії не змінюється загальний підхід, що Путін злочинець, якому Міжнародним кримінальним судом в Газі видано ордер на арешт", – додав керівник Центру аналізу та стратегії.
За його словами, невизнання Римського статуту дозволяє ОАЕ мати кращий доступ до російських грошей та економіки. Подібна ситуація і з Китаєм.
"Будь ласка, заводьте свої капітали, з ними проблем не буде, але це просто додатковий фактор розвитку конкретної країни, але жодним чином не Росії", – зазначив Чаленко.
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Турне Путіна арабськими країнами
Якщо говорити про країни Перської затоки, то зрозуміло, що зараз Путін шукає собі додаткових стабільних партнерів таких як Іран та Північна Корея.
Водночас Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати росіяни намагаються використовувати, як дипломатичний трек для досягнення миру в Україні. Максимум, що це може забезпечити Путіну – новий майданчик для перемовин.
"Попри це, я не вважаю, що Путін зможе закріпитися у відповідному регіоні більше, ніж зараз уже має Росія", – зауважив керівник Центру аналізу та стратегії.
Закордонне турне Путіна: що відомо
- Російський диктатор, попри величезний страх за своє життя, виліз з бункера й вирушив до ОАЕ. В Абу-Дабі Путін приїхав для того, що обговорити з шейхом ОАЕ такі питання, як нафта, ОПЕК, конфлікт між Ізраїлем та Газою, а також війну в Україні.
- Після переговорів в ОАЕ кремлівський узурпатор поїде до Саудівської Аравії. Саудівський принц та російський диктатор прагнуть одного – високих цін на нафту. Тож, ймовірно, про це й говоритимуть.
- Зазначимо, що візит до ОАЕ та Саудівської Аравії – четверта закордонна подорож Путіна за останні два місяці. Перед цим російський президент побував у Киргизстані, Казахстані та Китаї.