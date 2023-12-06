Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що навіть факт нагадування про арешт є добрим знаком. Однак краще, щоб Путіна взагалі нікуди не запрошували.

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Що означає таке запрошення

Усьому світу вже давно треба було визначитись, як сприймати так званого російського президента. Наприклад, главу Міністерства закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова запросили на зустріч ОБСЄ – цей факт не може не обурювати.

Путін – злочинець, якого розшукує Міжнародний суд. Він веде криваву війну, а через його амбіції та дике бажання втримати владу гинуть люди. Він заохочує світовий тероризм, бо ми знаємо про докази підтримки ХАМАС з боку Росії,

– підкреслив Геннадій Гудков.

Наприкінці жовтня у Москві навіть відбулася зустріч представників ХАМАС, які у всьому світі визнані терористами, та представників Ірану. За словами Гудкова, такі режими ніколи не перестануть поширювати тероризм, бо нічого іншого вони просто не вміють.

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Чому Путіна все-таки запросили

Російського диктатора немає бути ні на яких самітах G20. Адже за одним столом не можуть сидіти криваві злочинці разом з іншими пристойними лідерами. Тоді виникає питання, наскільки дієвий формат таких зустрічей.

Інтереси Південної Африки, Бразилії та Росії практично не перетинаються, хіба що за столом G20. Ці країни можуть запрошувати Путіна приїжджати. Однак навіть з умовою арешту, варто розуміти, що цього воєнного злочинця давно не має бути на таких зустрічах.

З одного боку ми вважаємо Росію агресором, Путіна – злочинцем, але запрошуємо його на саміт. Такі подвійні стандарти є принизливими,

– наголосив Гудков.

Щодо причин запрошення, то, ймовірно, це ініціатива президента Бразилії. Країна має досить специфічне розуміння того, що зараз відбувається. Також, на думку Гудкова, вона лише йде шляхом демократії.

"Це може бути ініціативою керівництва країни, яке хоче показати, що не перебуває у глобальних протистояннях, має свою політику та йде своїм шляхом. Думаю, це така демонстрація світу. Але з іншого боку, вони кажуть, що Путін все одно не приїде, бо загроза арешту є", – зауважив російський опозиційний політик.

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