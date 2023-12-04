У виданні хизуються, що вручають цю нагороду з 1927 року. І що за майже 100 років це звання було у президента США Джо Байдена, у віцепрезидентки Камали Гарріс, Мартіна Лютера Кінга-молодшого, канцлера Німеччини Ангели Меркель, Папи Римського Франциска й екоактивістки Грети Тунберг. А у 2023 році шанси стати "Людиною року" має Владімір Путін.

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Як TIME виправдовує своє рішення

У виданні почали з того, що Владімір Путін тримає у своїх руках владу з 1999 року. Він то був президентом, то прем'єром. І у 2024 році, зауважимо ми, він готується до обрання на наступний термін президентства. Звернули увагу на те, що він уже другий рік веде повномасштабне вторгнення проти України.

А тепер про буцімто причину його потрапляння до рейтингу. Мовляв, у 2023 році він "зіткнувся з короткою загрозою своїй владі". Сталося це після так званого повстання ПВК "Вагнера". Водночас у виданні написали, що вплив президента Росії лише посилився після цього. Адже група найманців відступила буцімто після угоди, яку Євгєній Пригожин уклав з Алєксандром Лукашенком.

У Time продовжили вихваляти Путіна. Мовляв, його визнавали "Людиною року" у 2007 році, а також він неодноразово потрапляв до списку TIME100, зокрема, у 2022 році, коли Росія напала на Україну.

А ось і решта фіналістів рейтингу:

Король Великої Британії Чарльз ІІІ;

Глава Китаю Сі Цзіньпін;

Співачка Тейлор Свіфт;

Героїня фільму "Барбі" режисерки Грети Гервіг;

Учасники страйку в Голлівуді;

Гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;

Прокурори експрезидента США Дональда Трампа;

Очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл.

Зауважимо, що напередодні видання Politico уклало свій рейтинг 28 найвпливовіших людей. У ньому пальму першості здобув Дональд Туск.

Зеленський став "Мрійником" року

Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, не через міць своєї армії чи силу своєї економіки, а через силу свого слова. Президент України Володимир Зеленський є таким лідером,

– пишуть у виданні.

Крім номінації "Мрійники", в якій лідерство здобув Володимир Зеленський, були також "Діячі" та "Руйнівники". У першому перемогла італійська пані прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, а у другому – російська технократка Ельвіра Набіулліна.