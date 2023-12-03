Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на Рейганівському форумі з питань національної оборони. Він також додав, що через ізоляцію Росія тепер має покладатися на підтримку таких країн, як Північна Корея та Іран, які вже мають багаторічний досвід життя під санкціями.

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Путін помиляється у багатьох моментах

Ллойд Остін розповів, що вже 21 місяць Україна дає відсіч російській армії, яка намагається втілити намір Путіна захопити території. Російський президент припускає, що зможе "пережити українців", але глава Пентагону наголошує – він дуже помиляється.

Путін вірить, що зможе пережити українців. Але він помиляється. Кремль здійснює несправедливу імперіалістичну агресію, тоді як Україна веде оборонну війну за національне виживання. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу справедливої справи. Путін також думає, що зможе пережити нас. Але й тут Путін помиляється. Україна має величезне значення для Америки й для всього світу,

– наголосив Остін.

Він пояснив, що плани Путіна не стануть реальністю щонайменше з 4 причин:

війна, яку розпочала Росія, загрожує безпеці в Європі та за її межами;

також вона становить потенційну загрозу союзникам США по НАТО;

навмисна жорстокість Кремля – це напад на демократичні цінності;

війна Путіна – виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Тому Остін наголосив, що результат цієї війни, яка триває в Україні визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед.

"І ми не маємо можливості відсиджуватися у стороні", – підкреслив глава Пентагону.

На форумі також виступив новий начальник Об'єднаного комітету начальників штабів, глава Збройних сил США Чарльз Браун. Він заявив, що не може прогнозувати майбутнє, але США можуть допомогти й вплинути на нього. Тому Штати й надалі підтримуватимуть Україну у війні з Росією.

Путін нарощує чисельність армії

Путін не відмовляється від своїх імперіалістичних планів, тому збільшує чисельність російської армії. Зокрема, 1 рудня російський президент підписав указ, згідно з яким чисельність збройних сил Росії становитиме 2 209 130 бійців. Зокрема, мовиться про 1 320 000 військовослужбовців, що на 170 тисяч більше, ніж було раніше.

До слова, російське міноборони знайшло різні виправдання діям Путіна. У відомстві заявляють, що буцімто нарощувати чисельність армії Росії будуть поетапно. Ба більше, у всьому традиційно звинувачують НАТО і країни Заходу. Мовляв, "зростають загрози" для Росії.