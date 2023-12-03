Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на Рейгановском форуме по вопросам национальной обороны. Он также добавил, что из-за изоляции Россия теперь должна полагаться на поддержку таких стран, как Северная Корея и Иран, которые уже имеют многолетний опыт жизни под санкциями.

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Путин ошибается во многих моментах

Ллойд Остин рассказал, что уже 21 месяц Украина дает отпор российской армии, пытающейся воплотить намерение Путина захватить территории. Российский президент предполагает, что сможет "пережить украинцев", но глава Пентагона отмечает – он очень ошибается.

Путин верит, что сможет пережить украинцев. Но он ошибается. Кремль совершает несправедливую империалистическую агрессию, в то время как Украина ведет оборонную войну за национальное выживание. И это дает Украине огромное стратегическое преимущество справедливого дела. Путин также полагает, что сможет пережить нас. Но и здесь Путин ошибается. Украина имеет огромное значение для Америки и для всего мира,

– подчеркнул Остин.

Он пояснил, что планы Путина не станут реальностью как минимум по 4 причинам:

война, начатая Россией, угрожает безопасности в Европе и за ее пределами;

также она представляет потенциальную угрозу союзникам США по НАТО;

преднамеренная жестокость Кремля – это нападение на демократические ценности;

война Путина – вызов международному порядку, основанном на правилах.

Поэтому Остин отметил, что результат этой войны, которая продолжается в Украине, будет определять глобальную безопасность на десятилетия вперед.

"И у нас нет возможности отсиживаться в стороне", – подчеркнул глава Пентагона.

На форуме выступил также новый начальник Объединенного комитета начальников штабов, глава Вооруженных сил США Чарльз Браун. Он заявил, что не может прогнозировать будущее, но США могут помочь и повлиять на него. Поэтому Штаты будут и дальше поддерживать Украину в войне с Россией.

Путин наращивает численность армии

Путин не отказывается от своих империалистических планов, поэтому увеличивает численность российской армии. В частности, 1 декабря российский президент подписал указ, согласно которому численность вооруженных сил России будет составлять 2 209 130 бойцов. В частности, говорится о 1 320 000 военнослужащих, что на 170 тысяч больше, чем было раньше.

К слову, российское минобороны нашло разные оправдания действиям Путина. В ведомстве заявляют, что вроде бы наращивать численность армии России будут поэтапно. Более того, во всем традиционно обвиняют НАТО и страны Запада. Мол, "вырастают угрозы" для России.