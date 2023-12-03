Об этом 24 Канаду рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он уверен, что после выборов дети Путина могут получить должности в российском правительстве.
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Действительно ли Путин продвигает преемницу
Владимиру Путину уже ушел восьмой десяток лет, и ему самое время начать заботиться о судьбе своих детей. Именно поэтому он начал работать над их бэкграундом управленцев, которые могут взять в свои руки власть.
Хотя правда заключается в том, что дети Путина – это типичная российская "золотая молодежь". Они никак не соответствуют образу носителей "семейных ценностей", которые так активно начал продвигать в последнее время российский диктатор.
Но в любом случае Путин доверяет только родственникам и не доверяет "чужим". Именно поэтому премьер Михаил Мишустин вряд ли удержится в своем кресле, потому что он не уже не нужен Путину,
– убежден Фейгин.
В то же время крайне маловероятно, что преемником диктатора может стать его "двойник", потому что такие люди знают многие тайны главы Кремля. С точки зрения Путина, двойнику нельзя доверять, а вот собственным детям – можно.
Марк Фейгин об активизации в информационном пространстве дочерей Путина: смотрите видео
Какова будет риторика диктатора перед выборами
- Недавно в России через суд запретили деятельность "международного ЛГБТ-движения". Информация о причинах такого решения находится под грифом "секретно", но по сообщению российских СМИ, теперь за поддержку ЛГБТ в России могут лишить свободы на 10 лет.
- Вероятно, это решение напрямую связано с предыдущей риторикой Путина, призвавшим российских женщин "рожать больше детей". Соответственно другим продолжением этой риторики может стать и запрет абортов, от которого в последнее время страдали женщины в Польше.
- В то же время, российский диктатор в своей предвыборной риторике не обойдется и без милитаризма. Именно для этого командование российской армии активизировало свои усилия касательно наступления в Донецкой области, которое российская пропаганда зачем-то переименовала в "активную оборону"