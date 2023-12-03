Об этом 24 Канаду рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он уверен, что после выборов дети Путина могут получить должности в российском правительстве.

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Действительно ли Путин продвигает преемницу

Владимиру Путину уже ушел восьмой десяток лет, и ему самое время начать заботиться о судьбе своих детей. Именно поэтому он начал работать над их бэкграундом управленцев, которые могут взять в свои руки власть.

Хотя правда заключается в том, что дети Путина – это типичная российская "золотая молодежь". Они никак не соответствуют образу носителей "семейных ценностей", которые так активно начал продвигать в последнее время российский диктатор.

Но в любом случае Путин доверяет только родственникам и не доверяет "чужим". Именно поэтому премьер Михаил Мишустин вряд ли удержится в своем кресле, потому что он не уже не нужен Путину,

– убежден Фейгин.

В то же время крайне маловероятно, что преемником диктатора может стать его "двойник", потому что такие люди знают многие тайны главы Кремля. С точки зрения Путина, двойнику нельзя доверять, а вот собственным детям – можно.

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