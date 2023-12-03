Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал 24 Каналу возможность такого развития событий. По его словам, новое наступление россиян с выходом на Киев кажется маловероятным.
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"Путин может хотеть чего угодно – луны с неба и чудес от своих генералов на поле боя. На войне чудес не бывает", – констатировал Федоров.
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Даже если в России проведут всеобщую мобилизацию после выборов, остается вопрос демобилизации уцелевших из 300 тысяч, мобилизированных осенью прошлого года.
Авдеевка – один из маркеров "эффективности" россиян
"Посмотрите, сколько сил и средств тратит Россия, чтобы попытаться взять очень маленький населенный пункт, хоть и хорошо укрепленный. Это тактическая задача – взять Авдеевку. И сейчас удается плохо", – отметил Федоров.
Более того, активизация врага на этом направлении не имеет никакого военного смысла. Уже неоднократно говорили о том, что речь идет исключительно о политическом и медийном шуме вокруг Авдеевки.
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- Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение численности российской армии. Теперь будет на 170 тысяч военнослужащих больше.
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- Кроме того, в России приняли федеральный бюджет, почти треть которого потратят на войну. В последние годы существования СССР его руководители прибегли к тому же.