Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал 24 Каналу возможность такого развития событий. По его словам, новое наступление россиян с выходом на Киев кажется маловероятным.

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"Путин может хотеть чего угодно – луны с неба и чудес от своих генералов на поле боя. На войне чудес не бывает", – констатировал Федоров.

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Даже если в России проведут всеобщую мобилизацию после выборов, остается вопрос демобилизации уцелевших из 300 тысяч, мобилизированных осенью прошлого года.

Авдеевка – один из маркеров "эффективности" россиян

"Посмотрите, сколько сил и средств тратит Россия, чтобы попытаться взять очень маленький населенный пункт, хоть и хорошо укрепленный. Это тактическая задача – взять Авдеевку. И сейчас удается плохо", – отметил Федоров.

Более того, активизация врага на этом направлении не имеет никакого военного смысла. Уже неоднократно говорили о том, что речь идет исключительно о политическом и медийном шуме вокруг Авдеевки.

Обратите внимание! В британской разведке сообщили, что под Авдеевкой Россия понесла наибольшие потери за весь 2023 год. Оккупанты и дальше продолжают гибнуть возле этого населенного пункта.

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