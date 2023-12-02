Изменение характера боевых действий со стороны Вооруженных Сил Украины определенным образом закономерной. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив, что ни в коем случае не говорится о заморозке войны.

Читайте также Это не значит, что нужно опускать руки, – Зеленский назвал то, чего не хватает Украине

Что предполагает новый этап войны

В интервью Assosiated Press Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина входит в новую фазу войны, которая будет во многом зависеть от зимнего периода.

В частности, в настоящее время важно строить фортификационные сооружения, и для этого необходимо привлекать средства.

Сейчас мы видим переход войны в окопную стадию. Если мы строим фортификационные сооружения, то должны удержать те позиции, которые сейчас у нас есть. Если мы стараемся удерживать существующие позиции – то встаем в оборону. Но это не означает заморозки войны, только ее новую фазу,

– подчеркнул Денис Попович.

Россиян следует сдерживать на Авдеевском, Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях. Контрактовать оккупантам удается даже на Бердянском направлении, на границе Запорожской и Донецкой областей они время от времени ведут штурмовые действия.

Денис Попович объяснил, как будет выглядеть новая фаза войны: смотрите видео

"Сейчас они пытаются нас оттеснить на ряде локаций. В таких условиях стоит позаботиться об обороне, чтобы остановить их продвижение, перемолоть больше живой силы, и уже потом рассчитывать на какие-то контрнаступательные действия при благоприятной погоде", – пояснил военный обозреватель.

В конце концов даже хороший блиндаж служит не только для того, чтобы из него вести оборонительные действия, но и в нем можно переждать холода. Так что слова нашего президента свидетельствуют о начале окопной стадии войны.

Интервью Зеленского для AP: важно