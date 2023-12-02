Изменение характера боевых действий со стороны Вооруженных Сил Украины определенным образом закономерной. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив, что ни в коем случае не говорится о заморозке войны.
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Что предполагает новый этап войны
В интервью Assosiated Press Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина входит в новую фазу войны, которая будет во многом зависеть от зимнего периода.
В частности, в настоящее время важно строить фортификационные сооружения, и для этого необходимо привлекать средства.
Сейчас мы видим переход войны в окопную стадию. Если мы строим фортификационные сооружения, то должны удержать те позиции, которые сейчас у нас есть. Если мы стараемся удерживать существующие позиции – то встаем в оборону. Но это не означает заморозки войны, только ее новую фазу,
– подчеркнул Денис Попович.
Россиян следует сдерживать на Авдеевском, Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях. Контрактовать оккупантам удается даже на Бердянском направлении, на границе Запорожской и Донецкой областей они время от времени ведут штурмовые действия.
Денис Попович объяснил, как будет выглядеть новая фаза войны: смотрите видео
"Сейчас они пытаются нас оттеснить на ряде локаций. В таких условиях стоит позаботиться об обороне, чтобы остановить их продвижение, перемолоть больше живой силы, и уже потом рассчитывать на какие-то контрнаступательные действия при благоприятной погоде", – пояснил военный обозреватель.
В конце концов даже хороший блиндаж служит не только для того, чтобы из него вести оборонительные действия, но и в нем можно переждать холода. Так что слова нашего президента свидетельствуют о начале окопной стадии войны.
Интервью Зеленского для AP: важно
- По словам Владимира Зеленского, Украина может переломить ход войны. Однако то производство оружия, которое существует недостаточно для того, чтобы это сделать. В то же время достичь взлома в войне можно благодаря наращиванию собственного производства оружия при получении от Запада кредитов и соответствующих лицензий.
- Именно это Владимир Зеленский назвал главным страхом России. Именно поэтому Кремль прилагает максимальные усилия для того, чтобы сломать связи Украины с Европой и США.
- Владимир Зеленский также отметил, что обмены пленными с Россией до сих пор продолжаются. Часто они непубличны, даже больше – иногда их проводят прямо на поле боя. Так, за последние полгода Украине удалось вернуть около 100 своих военных из плена.