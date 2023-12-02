Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пленниками с Россией продолжаются. Он подчеркнул, что наше государство борется за каждого человека.

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Бывает по-разному

Зеленский сказал, что мы наполняем свой обменный фонд россиянами, а затем происходят обмены. По его словам, очень часто это происходит не громко и публично.

Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них несколько наших ребят – и мы меняем. Это по-разному бывает,

– сказал он.

Зеленский отметил, что за последние шесть месяцев наше государство смогло вернуть около 100 своих военных из плена. Более значимая статистика с начала полномасштабного вторжения — несколько тыщ. В то же время еще несколько тысяч, по его словам, до сих пор находятся в плену.

Президент также отметил, что обмены не только глобальны, но и прямо на месте. Он сказал, что все поручение у командиров, и они знают, что им делать.

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