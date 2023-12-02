Президент України Володимир Зеленський розповів, що обміни полоненими із Росією тривають. Він наголосив, що наша держава бореться за кожну людину.

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Буває по-різному

Зеленський сказав, що ми наповнюємо свій обмінний фонд росіянами, і потім відбуваються обміни. За його словами, дуже часто це відбувається не голосно та не публічно.

Скажу відверто – міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців – і ми міняємо. Це по-різному буває,

– сказав він.

Зеленський зазначив, що за останні шість місяців наша держава змогла повернути близько 100 своїх військових із полону. Значно суттєвішою є статистика від початку повномасштабного вторгнення — кілька тисяч. Водночас ще кілька тисяч, за його словами, досі перебувають у полоні.

Президент також відзначив, що обміни є не тільки глобальні, а й прямо на місці. Він сказав, що на все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити.

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