Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству AP. Він зауважив, що війна взимку – це завжди нова фаза.

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"У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна. Зима в цілому – це нова фаза війни", – зазначив Володимир Зеленський.

Які виклики постають взимку

За його словами, оскільки зима знову застала Україну у часи війни, військові лідери повинні боротися з новими, але знайомими викликами, оскільки війні наближається до кінця другого календарного року.

"Морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. І є нова загроза широкомасштабних російських повітряних нападів на міста, цілями яких є енергетична інфраструктура та цивільне населення", – пояснив виклики президент.

Український лідер зауважив, що 25 листопада Москва здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників за час війни, причому більшість із 75 дронів "Шахедів" ворог націлив на Київ.

"Тому зимова війна – це важко", – сказав Зеленський.

Чи зупиниться контрнаступ взимку