Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству AP. Він зауважив, що війна взимку – це завжди нова фаза.
Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
"У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна. Зима в цілому – це нова фаза війни", – зазначив Володимир Зеленський.
Які виклики постають взимку
За його словами, оскільки зима знову застала Україну у часи війни, військові лідери повинні боротися з новими, але знайомими викликами, оскільки війні наближається до кінця другого календарного року.
"Морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. І є нова загроза широкомасштабних російських повітряних нападів на міста, цілями яких є енергетична інфраструктура та цивільне населення", – пояснив виклики президент.
Український лідер зауважив, що 25 листопада Москва здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників за час війни, причому більшість із 75 дронів "Шахедів" ворог націлив на Київ.
"Тому зимова війна – це важко", – сказав Зеленський.
Чи зупиниться контрнаступ взимку
- У Генштабі ЗСУ наголошують, що українські захисники стійко тримають оборону по всій лінії фронту, паралельно контратакують та закріплюються на позиціях. Найважча ситуація довкола Бахмута, Авдіївки та на лівому березі Херсонської області.
- Водночас наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках – триває.
- Зимові морози відчутно ускладнюють просування, зокрема роботу артилерії. Як пояснив 24 Каналу офіцер артилерії однієї з бригад, найгіршим – є те, що в мороз зменшується дальність стрільби. Тобто самі гармати втрачають у своїй дальності внаслідок підмерзання пороху.