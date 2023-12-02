Об этом в интервью для Associated Press заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он также пояснил, что увеличение производства оружия в Украине может полностью разрушить планы врага, передает 24 Канал.
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Зеленский о страхах России
Сейчас Украина работает над тем, чтобы увеличить производство собственного оружия. Для этого наше правительство ведет переговоры с союзниками по получению лицензий на производство западного оружия.
Россия очень боится, если Украина будет несокрушимой по отношению к оружию, если нашего производства будет много или достаточно для объема использования на поле боя и если мы сможем производить такой объем, который нам необходим. Россия этого очень боится,
– заявил Зеленский.
Он также добавил, что в настоящее время враг прилагает максимальные усилия и борется, чтобы сломать связи Украины с Европой и США. По словам Зеленского, "где-то Россия борется удачно, ведь слабые места оккупанты всегда находят". Кроме того, враг понимает, что его планы по "демилитаризации" могут быть полностью разрушены.
"Все ее (России – 24 Канал) планы по дестабилизации, захвату и оккупации Украины закончатся. Тогда в этом вопросе будет навсегда поставлена точка, поэтому нам нужны лицензии на производство западного оружия. Нам не нужны подарки", – подчеркнул президент.
Другие заявления Зеленского в интервью
- Зеленский заявил, что Украина вступила в новую фазу полномасштабной войны. Он объяснил, что новый этап связан с наступлением зимы, ведь вести военные действия в холодную пору сложно и утомительно. Кроме того, война идет не только на поле боя, но и в городах.
- Президент также рассказал, что Украина постоянно проводит обмены пленными, хо часто это не афишируется. Зеленский также поделился, что обмены не только глобальные, но и прямо на месте. Он сказал, что на все это поручение у командиров, и они знают, что им делать.
- Следующим этапом войны, по словам Зеленского, станут 2 ключевых момента: создание платформы производства своего оружия по лицензиям западных стран и формирование украинской Формулы мира.