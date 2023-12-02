Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что именно эти две вещи помогут обезопасить Украину от намерений России продолжать войну.

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Как остановить Россию

Как отметил Осипенко, нужно взять под контроль российское ядерное оружие и добиться развала этого государства. Уже давно говорили, что Россия – это тюрьма народов.

Она таковой и есть. Нужно, чтобы там начали выстраиваться разные другие государства. Татарстан, Дагестан, Чечня, Дальний Восток. За Уралом многие республики могут себя прокормить. Россия должна быть дефрагментирована в Московское княжество. Тогда у них не будет имперских амбиций и потенциала к реализации своих замыслов,

– сказал Осипенко.

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Конечно, этот план непросто воплотить в жизнь, но Штаты уже над ним работают. Там заявляли о намерениях избавить Россию от половины доходов от всех ресурсов до 2030 года. Идет постепенная работа по этому плану.

Мы хотели бы, чтобы это сделали сразу. Но с ядерным государством так не получится. Тогда оно будет рассматривать это как повод к войне и обязательно воспользуется ядерным оружием. Потому Штаты целенаправленно, но постепенно обрезают доходы. К 2030 году Россия будет маргинализирована,

– подчеркнул Осипенко.

Ситуация в России: коротко