Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что именно эти две вещи помогут обезопасить Украину от намерений России продолжать войну.
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Как остановить Россию
Как отметил Осипенко, нужно взять под контроль российское ядерное оружие и добиться развала этого государства. Уже давно говорили, что Россия – это тюрьма народов.
Она таковой и есть. Нужно, чтобы там начали выстраиваться разные другие государства. Татарстан, Дагестан, Чечня, Дальний Восток. За Уралом многие республики могут себя прокормить. Россия должна быть дефрагментирована в Московское княжество. Тогда у них не будет имперских амбиций и потенциала к реализации своих замыслов,
– сказал Осипенко.
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Конечно, этот план непросто воплотить в жизнь, но Штаты уже над ним работают. Там заявляли о намерениях избавить Россию от половины доходов от всех ресурсов до 2030 года. Идет постепенная работа по этому плану.
Мы хотели бы, чтобы это сделали сразу. Но с ядерным государством так не получится. Тогда оно будет рассматривать это как повод к войне и обязательно воспользуется ядерным оружием. Потому Штаты целенаправленно, но постепенно обрезают доходы. К 2030 году Россия будет маргинализирована,
– подчеркнул Осипенко.
Ситуация в России: коротко
- Россия не собирается прекращать войну на Украине. Владимир Путин подписал указ, по которому увеличил численность российской армии еще на 170 тысяч человек
- По состоянию на 2 декабря Россия потеряла 331 тысячу личного состава. А за 1 декабря эта цифра выросла еще на 1070 единиц.
- Российские командиры жалуются на подчиненных что они используют телефоны на линии фронта. Таким образом они навлекают на себя удары от ВСУ.