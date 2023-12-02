Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские воины не прислушиваются к советам своего командования, пренебрегают правилами и продолжают подвергать себя опасности.
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"WhatsApp и другие сообщения, которые посылают российские военные, попадают в украинские перехваты, включая документы, скриншоты разговоров и медиафайл", – говорится в сообщении.
В частности, российское командование обвинило оккупантов в сокрушительном ударе ВСУ по району сосредоточения в Макеевке Донецкой области в канун Нового года 2023 года. Мол, именно использование мобильных телефонов кафиров привело к этому.
При этом отмечают, что в течение года россияне пытались решить данную проблему.
Удар по Макеевке: главное
- В новогоднюю ночь украинские военные ударили по общежитию в Макеевке, на тот момент в здании находились мобилизованные россияне.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам. По данным британской разведки, в результате атаки погибли более 300 человек.
- Выявить местонахождение россиян действительно помогло большое скопление сигналов телефонов.