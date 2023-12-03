Про це 24 Канаду розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він переконаний, що після виборів діти Путіна можуть отримати посади в російському уряді.

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Чи справді Путін просуває наступницю

Владіміру Путіну вже пішов восьмий десяток років, і йому саме час почати турбуватися про долю своїх дітей. Саме тому він почав працювати над їхнім бекграундом "управлінців", які можуть взяти на себе керування країною.

Хоча правда полягає в тому, що діти Путіна – це типова російська "золота молодь". Вони аж ніяк не відповідають образу носіїв "сімейних цінностей", які так активно почав просувати російський диктатор останнім часом.

Але в будь-якому разі, Путін довіряє лише родичам і не довіряє "чужим". Саме тому прем’єр Міхаіл Мішустін навряд чи втримається у своєму кріслі, бо він перестав бути потрібним Путіну,

– переконаний Фейгін.

Водночас вкрай малоймовірно, що наступником диктатора може стати його "двійник", тому що такі люди знають багато таємниць очільника Кремля. З точки зору Путіна, двійнику не можна довіряти, а ось власним дітям – можна.

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Якою буде риторика диктатора перед виборами